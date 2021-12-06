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Gündem AK Parti’den Rum yönetimine tepki
Gündem

AK Parti’den Rum yönetimine tepki

Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:19:00 -
AK Parti’den Rum yönetimine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır" ifadesini kullandı.

Rum yönetiminin, geçen yıl benzer provokatif eylem yapıldığında etkili bir soruşturma yürütmediğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler, bu saldırılardan sorumludur. Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz. Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır."

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