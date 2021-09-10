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Gündem AK Parti'den rezil görüntülere sert tepki: Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor
Gündem

AK Parti'den rezil görüntülere sert tepki: Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen rezil törende, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasına AK Parti'den tepki geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" dediği görüntüyü paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hiçbir icraat yapmadan histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar. Başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyenler şaşırtmadı. Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 18:41:00 - 2021-09-10 18:43:42

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuş, Balıkesir Valiliği soruşturma başlatarak Edremit Kaymakam'ını merkeze çekmişti.

CHP'li belediyenin düzenlediği törende, Türk kadının aşağılanmasına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçmiş yıllarda katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" dediği bir görüntüyü paylaştı. Bu sözlere vurgu yaparak, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"İlerici olmak = Vals yapmak, çarşaflıları zincire vuran piyesler sergilemek vb. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar. Bu kafa artık ne bizlerin ne milletin, bu artık hastanelerdeki ruh ve sinir hastalıkları birimlerinin konusudur. Genel Başkanları başörtüsüne "bir metrekarelik bez parçası" diyenlerin, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir gösteriye imza atması bizi şaşırtmadı. Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor."

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Yorumlar

Halit

Chpkk nın kini ve nefreti islama
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Edremitlinin görüşü böyle

akşam üstü Edremitte geziyorum bir çok insanın konuştuğu konu bu ve herkesin ortak görüşü bunu yapanlar tam bir o ....  yaptılar bu ş..sizleri buraya hanki p**ler getirdi bunlar tam bir o .... muhabbeti var buradan o .... duyrulur
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