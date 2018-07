AK Parti'den önemli Mesut Özil açıklaması!

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı hakkında Ak Parti Basın Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi. Mahir Ünal, Mesut Özil'in kararının son derece yerinde ve doğru olduğunu, bu konuda kendisini desteklediklerini söyledi.



"MESUT'UN TEPKİSİ YERİNDE VE HAKLI BİR TEPKİ"



Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken, bu tür uygulamalarla ve Mesut'un açıklamaları sonrasında gelen yaklaşımlar bize göstermektedir ki, entegrasyon görüntüsünün altında asimilasyon yatıyor.



"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"



Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, insanı dilinden, dininden, inancından, ırkından dolayı hiçbir şekilde ayrımcılığa tabi tutulmasını, ötekileştirilmemesini hep söyledim. Küresel ölçekte de bunun savuncusu olmaya devam edeceğiz.