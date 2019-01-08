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AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev

AK Parti'de yerel seçimler için herhangi bir il veya ilçeden aday gösterilmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, bakanlığa bağlı bir kurumun başına geçirileceği öğrenildi.

08 Ocak 2019 Salı 14:20
AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev

AK Parti'de 31 Mart'ta aday gösterilmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın bakanlığa bağlı bir kurumun başkanı olacağı iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasından sonra göreve gelen Mustafa Tuna, 31 Mart yerel seçimleri için partisi tarafından Ankara'da aday gösterilmemişti. Tuna'nın aday gösterilmemesi bazı partililer ve siyasiler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Millî Gazete yazarı Ahmet Yavuz, bugünkü köşe yazısında "kulislerde aday gösterilmeyen Mustafa Tuna'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yapılacağı konuşuluyor" diye yazdı.

Yavuz'un bugünkü köşe yazısında ilgili kısmı şöyle:

"Ankara’da mevcut ilçe belediye başkanlarının ise üstü çizildi. Mustafa Tuna, Mesut Akgül, Mustafa Ak, Gazi Şahin, Lokman Ertürk, Fatih Duruay… Ancak kulislerde Tuna’nın TOKİ başkanı yapılacağı konuşuluyor."

TOKİ başkanı, Fatih Belediye Başkanı oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) görevinde bulunan Mehmet Ergün Turan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için görevinden istifa etmiş ve AK Parti'den belediye başkan adayı olmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı geçtiğimiz hafta İstanbul adaylarını açıkladığı programda TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ismi Fatih Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştı.

Turan'ın belediye başkan adayı olmasının ardından yerine vekâleten Ömer Bulut atanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:20
  1. İstanbul
  2. Mustafa Tuna
  3. AK Parti
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna

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