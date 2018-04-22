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AK Parti'den ilk açıklama geldi: Bu bir güneş motel olayıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan. CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılmasını, "CHP Güneş Motel olayından ders almamış" sözleriyle değerlendirdi.

22 Nisan 2018 Pazar 15:40
AK Parti'den ilk açıklama geldi: Bu bir güneş motel olayıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi siyasetini geliştiremeyen, topluma bir şey vadedemeyen bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

YENİ BİR 'GÜNEŞ MOTEL' OLAYI

CHP'nin, geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını vurgulayan Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız." dedi.

Turan, İYİ Parti sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile seçime girme konusunda bir sıkıntılarının olmadığını dile getirdiğini, CHP'nin ise bugün ortada bir problem varmış gibi milletvekillerini İYİ Parti'ye pazarladığını ifade etti.

OKEYE DÖRDÜNCÜ ARIYOLAR

Bunun, siyasi ahlaka sığmayan, utanç verici bir durum olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 15:40
  1. CHP
  2. AK Parti
  3. Bülent Turan

YORUM YAZ

  • adem ünadem ün58 dk önce
    güneş motel ile bu durumu nasl bir tutuyorsunuz anlayamadım... Tam bir korkunun ve akıl tutulmasının ürünü bu sözler..
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