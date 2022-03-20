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Gündem AK Parti'den hastanedeki tartışılan görüntülerle ilgili açıklama
Gündem

AK Parti'den hastanedeki tartışılan görüntülerle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da bir doktor ile uzman çavuş arasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı. Çelik, "Güvenlik teşkilatlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı yıpratmaya yönelik provokatif gündemleri reddediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:18:00 - 2022-03-20 22:19:22
AK Parti'den hastanedeki tartışılan görüntülerle ilgili açıklama

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin, "Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık ve güvenlik teşkilatının Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizdi.

Güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır."

 

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