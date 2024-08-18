AK Parti'den Gazze'de TRT ekibine yapılan alçak saldırıya tepki: Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır. İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetliyoruz. Hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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