AK Parti'den gazi yakınını tehdit eden İmamoğlu'na tokat gibi cevap

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart'ın yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada yanına gelen bir gazi yakınının, "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözlerine tehditvari bir üslupla yanıt veren İmamoğlu, "Ben seni bulurum merak etme" dedi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açarken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Sırtını teröre yaslayanlarla ağaç dikerseniz, şehitlere gül bırakamazsınız"

İmamoğlu'nun söz konusu ifadeleri kullandığı ana ait videoyla paylaşım yapan Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan’la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız. Yüreği yanan bir gazi yakını çıkar, böyle haykırır gerçeği: Burası sizin Pervin Buldan’la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, şehitlik!" ifadelerini kullandı.