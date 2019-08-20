AK Parti'den flaş kayyım açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanları hakkında açıklamalarda bulundu.20 Ağustos 2019 Salı 15:52
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanları hakkında flaş bir açıklama geldi.
Çelik, "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir." dedi.
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