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AK Parti’den esnafa ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

15 Eylül 2019 Pazar 12:41
AK Parti’den esnafa ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.


Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette esnaflarla sohbet eden AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ziyaretler sırasında karşılaştıkları vatandaşlarla da sohbet etti. AK Parti olarak her fırsatta esnaflar ve vatandaşlarla bir arada olmaya gayret ettiklerini dile getiren Ceylan ve Ahlatcı, "Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye’nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyoruz. AK Parti’nin temsilcileri olarak halkımızın ve özellikle esnafımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız birlik beraberlik, kardeşlik içinde Çorum’a hizmet etmek. Gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak istiyoruz. Faizlerin düşmesi ile esnafımız daha da nefes almaya devam edecek" dediler.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:41
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