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Ekonomi AK Parti'den emekli maaşı bombası
Ekonomi

AK Parti'den emekli maaşı bombası

Yeniakit Publisher
2024-01-10 18:29:00 -
AK Parti'den emekli maaşı bombası

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli aylıkları hakkında çalışmaların devam ettiğini belirterek, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti.

Emekli aylıklarıyla ilgili AK Parti'den güzel haber geldi.

Açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.

Emekli aylıkları hakkında çalışmaların devam ettiğini belirten Güler önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti.

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