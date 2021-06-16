AK Parti'den çok net mesaj: Millet iradesinin dışında hiçbir güç bunu yapamaz

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsmet İnönü'nün verdiği talimatla 30 Ocak 1932 tarihinde ezanın, 6 Mart 1933'te ise Hazreti Muhammed'e hürmet ve saygı ifade eden sözlerin yer aldığı salanın asli şekliyle okunmasının yasaklandığını belirtti.

1941 yılında çıkarılan 4055 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesine bir fıkra eklenerek Arapça ezan okuyanlar ve kamet getirenlere üç aya kadar hapis ve 10 liradan 200 liraya kadar para cezası getirildiğini anlatan Taşkın, "İslam'ın şiarı, Müslüman varlığının sembolü olarak kabul edilen ezanın, 16 Haziran 1950 yılında aslına uygun olarak okunmaya başlamasının 71. yıl dönümünü idrak etmekteyiz" diye konuştu.

Milletin vicdanında 18 yıl kanayan bir yaranın sarıldığını dile getiren Taşkın, "Nasıl ki suları tersine akıtmak mümkün değilse milletin değerlerine karşı siyasi bir anlayışla siyaset yaparak iktidar olmak da mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin istikametini milletin tercihlerine göre belirlediğinin altını çizen Taşkın, "Millet iradesinin dışında hiçbir güç AK Parti'ye istikamet belirleyemez." dedi.