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AK Parti'den casus papaz Brunson açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Amerikalı casus papaz Brunson hakkında "Ciddi iddialar var” açıklamasında bulundu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:39
AK Parti'den casus papaz Brunson açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR VAR

Eker şunları söyledi:

"Papaz Brunson hakkında ciddi iddialar var. Bunlar, terör örgütleriyle bunu iş birliği içinde olduğu.Sadece bir misyoner olarak yaptığı faaliyetler değil.Bu çok önemli bir konu.Peki buna kim karar verecek? Bağımsız Türk yargısı karar verecek. Türkiye ile olan ilişkilerin daha iyi bir noktaya taşınması için olumlu bir diyalog gerekiyor.Türkiye bu konuda tüm olumlu çabayı gösteriyor.Papaz Brunson’u bırakın eve gönderin diyorlar,saat dakika veriyorlar böyle bir şey olabilir mi? Bağımsız egemen bir ülkenin yargısına sen bunu söylüyorsun.

SİYASİ KARARLA TUTUKLANMADIĞI İÇİN SİYASİ KARARLA BIRAKILMAZ

Bağımsız Türk yargısı delilleri değerlendirir. Türk hukuk sisteminin gereği neyse ona göre işlem yağar.Bu, siyasi kararla tutuklanmış değil. Siyasi kararla tutuklanmadığı için siyasi kararla bırakılması söz konusu değil. ABD’nin anlamak istemediği bu."

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:39
  1. mehdi eker
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  3. AK Parti

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