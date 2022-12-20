AK Parti’den bomba öneri! Hiç kimse bunu beklemiyordu

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti Milletvekili Berat Çonkar'la yaptığı söyleşiyi köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, AK Parti'nin dikkat çekici bir yasa değişikliği yapabileceğini belirtti.

Fırat, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Hürriyet Ankara’nın geleneksel kahvaltısına bu kez NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti Milletvekili Berat Çonkar konuktu.

Aslında grup ABD’den yeni döndü. Türkiye-ABD ilişkilerini ele almadan önce, sohbete Türkiye kadar dünyada da tartışma yaratan Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayla başladık. Çongar dikkat çekici mesajlar verdi ve önemli bir de öneride bulundu:

‘MÜDAHALEDEN UZAK KARAR VERİLMESİNİ BEKLERİZ’

“- Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili Türkiye’de yasal bir çerçeve var.

- Ancak tabii ki bu yasal çerçevenin kendi işleyişi içinde müdahaleden uzak, siyasi bakış açısına yönelmeden karar vermesini bekleriz.

- Bu durumda birinci derece mahkemede bir sorun varsa üst mahkemede değerlendirilir ve mutlaka hak yerini bulur.

‘TÜM PARTİLER YASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BİR ARAYA GELEBİLİR’

- Yasalarımızda bu tarz suçtan siyasi yasaklı hale gelinmesi konusu da doğru bulunmuyorsa tüm partiler bir araya gelerek, bir yasa değişikliği ile konuyu yeniden değerlendirebilir.

- Bu benim şahsi görüşümdür.

- Ben parti büyüklerimle bunu paylaşırım, onlar da doğru bulurlarsa uygun çağrıyı yaparlar.

- Bu siyasetin normalleşmesi için de bir ihtiyaçtır.”

İŞİN SİYASİ BOYUTU

Şahsen “Siyasetin normalleşmesi” fikrine de, partilerin bir araya gelip konuşabilmesi önerisine de katılıyorum. AK Partili Çonkar konuyu siyasi yönden de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde yaşadığı mağduriyetle İmamoğlu konusunun ilgisi olmadığını söyledi, “İki olay arasında benzerlik kurmak doğru değildir” dedi.

YURTDIŞINDAN GELEN BAZI TEPKİLER

Çonkar ile yurtdışından gelen bazı tepkileri de konuştuk. Erdoğan’ı kim ya da kimler istemiyor sorusunu da yönelttik:

“- Belli bir yapı Ekrem İmamoğlu üzerinden bir rüzgâr yaratmaya çalışıyor. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen.

- Kim bunlar derseniz, çeşitli ülkelerde yer alan, küresel sermayenin bir ayağını da içinde bulunduran bir yapı. Bu çevreler ABD, NATO ve AB hatta Türkiye içinde varlar.

- Erdoğan’ı istemeyen bu yapının temel nedeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otantik, Türk milletinin içinden çıkan, badireler atlayıp yolundan dönmeyen bir lider olması.

- Doğu Akdeniz, Karabağ, gibi meselelerde söz konusu güçlerin ayaklarına bastı. Suriye’de de yine aynı yapıyla ters düştü. O yapı özerk bir PYD/PKK devletine oynadı, ancak Erdoğan politikası bunu engelledi.” "