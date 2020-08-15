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Siyaset

AK Parti'den Biden'ın alçak sözlerine sert tepki: Trump’ın Biden’ın zekasına ilişkin tespitini haklı çıkardı

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçakça hedef almasının ardından AK Parti'den sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:13:00 -
AK Parti'den Biden'ın alçak sözlerine sert tepki: Trump’ın Biden’ın zekasına ilişkin tespitini haklı çıkardı

ABD'de Demokratların adayı Joe Biden, Türkiye'nin iç işlerini karışan alçakça bir açıklamada bulundu. Muhalefete destek verip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan indirilmesi gerektiğini söyleyen Biden'e Türkiye'den tepki yağdı.

"Karşılarında milletin iradesini bulacaklar"

Joe Biden'a sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alan ve engel olmaya çalışanların karşısında milletin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini bulduklarını ve bulmaya devam edeceklerini açıkladı.

"Bu ülkeyi hizaya çekmeye çalışanlar hüsrana uğrayacaklar"

Eski Türkiye özleminde bulunanların hüsrana uğrayacağını belirten Mahir Ünal, dışarıdan büyük fonlarda destek verilen etki ajanlarının AK Parti'yi alıkoyamayacağını söyledi.

"Trump'ın tespitini haklı çıkardı"

Mahir Ünal, Trump'ın Biden'ın zekasıyla ilgili tespitini haklı çıkardığını vurguladı ve 'dış güçler' ile yapılan mücadeleyi itibarsızlaştıranları açığa çıkardığını şu sözlerle ifade etti:

"Biden’ın bu müdahale itirafı, Trump’ın Biden’ın zekasına ilişkin tespitini haklı çıkarmış ve “dış mihrak komplo teorisi” genellemeleri ile Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesini itibarsızlaştırmak isteyen işbirlikçilerin söylemini de açığa düşürmüştür."

İşte Mahir Ünal'ın o açıklamaları:

Joe Biden ne demişti?

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