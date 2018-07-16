AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

Meclis bahçesinde gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, seçimden sonra gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili sorulara yanıt verdi.

Bedelli askerlikle ilgili kulis bilgilerinin doğru olmadığını belirten Turan, şunları söyledi:

"Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır. Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum."

Turan, 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in 18 Temmuz'da biteceğini söyleyerek, OHAL'i gündemden çıkaracaklarını belirtti. Bedelli askerlikte yaşın 27, ücretin ise 20 bin TL olarak belirlendiği ileri sürülmüştü.