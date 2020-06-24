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Aktüel

AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili parti gruplarına ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:37:13 -
AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili parti gruplarına ziyaret

TBMM (AA) - AK Parti Grubu, barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde CHP, HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ile Bülent Turan, bugün Meclis'te CHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapacağı ziyaretlerde barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde hazırlıkları süren kanun teklifinin taslağını aktaracak.

AK Parti, taslak üzerinde parti gruplarının görüşlerini alacak.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirilecek.

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