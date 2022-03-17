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Ekonomi AK Parti'den asgari ücrete yılda 2 zam açıklaması
Ekonomi

AK Parti'den asgari ücrete yılda 2 zam açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplayan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusuna "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 11:45:00 -
AK Parti'den asgari ücrete yılda 2 zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete iki kez zam yapılabileceğini söylerken, "Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi.

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan AK Partili Özkan'a "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusu soruldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan bunun mümkün olduğunu belirterek "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" ifadelerini kullandı.

Özkan, "Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi.

Özkan, "Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

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