AK Parti'den Ahmet Davutoğlu’na bir darbe daha! AK Parti Ankara il yönetimi tarafından eski İl Başkanı Nedim Yamalı’nın kesin ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edilmesi için imzalar atıldı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Yeni Akit’in edindiği bilgilere göre, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibi içerisinde yer alan AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı’nın son zamanlarda AK Parti'yi küçük düşürücü açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla Ankara AK Parti İl Yönetim Kurulunun imzaladığı kararla parti tüzüğünün 117.7 maddesi uyarınca İl disiplin kuruluna sevk edildi. Tebligat bir kaç gün içerisinde gönderilecek Yamalı’nın, parti yöneticileri ve üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyunda gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak fiilini işlediğinden parti üyeliğinden kesin ihracı istemi ile İl Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtildi. Bir kaç gün içerisinde ihraç tebligatının Nedim Yamalı’ya gönderileceği öğrenildi.

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