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Gündem AK Parti'den acı haber! Oy kullanma işleminin başladığı an oldu
Gündem

AK Parti'den acı haber! Oy kullanma işleminin başladığı an oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-14 12:50:00 -
AK Parti'den acı haber! Oy kullanma işleminin başladığı an oldu

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

 

İlçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'ndeki Çıraklar Çay Alım Yeri'ndeki sandıkta görevli AK Parti sandık müşahidi 65 yaşındaki Kurt, oy kullanma işleminin başladığı sırada fenalaştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

 

 

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