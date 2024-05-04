AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi, o kritik detayı paylaştı! Erdoğan, Özgür Özel’e bunu önerdi

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmeye dair dikkat çeken bilgiler aktardı. “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boş koltuğu göstererek espri yaptığı öğrenildi” detayını paylaşan Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 8 yıl önce görüştüğü dikkate alındığında bu görüşmenin neden heyecan uyandırdığı daha iyi anlaşılır.

Erdoğan ile Özgür Özel arasında sağlanan diyalog siyasette yeni bir iklimin oluşması beklentisini doğurduğu için bu kadar ilgi gördü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SICAK DİYALOG

Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine gelince 1 saat 35 dakika süren görüşme beklenenden de öte olumlu bir havada geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu asansörün kapısında karşılıyor.

İkili arasında kameralara da yansıyan şu diyalog yaşanıyor:

-Hoşgeldiniz.

-Merhabalar hoş bulduk efendim.

-Nasılsınız?

-Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.

CUMHURİYET ATEŞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğuna çay, bitki çayı ve çikolata ikram ediyor. Özgür Özel de Erdoğan’a kaidesi Toros mermerinden olan camdan ‘Cumhuriyet Ateşi’ biblosu ve Manisa’nın ünlü Mesir macununu ikram ediyor.

BOŞ KOLTUK ESPRİSİ

Görüşmede ‘boş koltuk’ ilgi odağı olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boş koltuğu göstererek espri yaptığı öğrenildi. Özgür Özel’in oturma düzenine itiraz etmesi üzerine MHP Lideri Bahçeli ile görüşmede de aynı düzenin uygulandığının anlatıldığı ifade edildi. Erdoğan’ın CHP’yi ziyaret ederek bu durumu telafi etmeyi önerdiği öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN CHP’Yİ ZİYARET

Görüşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memnun kaldığı ve “En kısa sürede CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek isterim” dediği öğrenildi. Özgür Özel’in de buna “Memnuniyetle, bekleriz” diye yanıt verdiği ifade edildi.”