AK Parti'de yeni görevler belli oldu
AK Parti'de yeni dönem görevleri belli oldu. Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı, Mustafa Şentop Meclis Başkanvekili, Mehmet Emin Akbaşoğlu Ak Parti Grup Başkanvekili olacak.07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:13
AK Parti'de yeni dönemde Grup Başkanı, Meclis Başkanvekili ve Grup Başkanvekilleri belli oldu.
Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı, Mustafa Şentop, Meclis Başkanvekili olacak.
Mehmet Emin Akbaşoğlu, Bülent Turan, Mehmet Muş,Cahit Özkan ve Özlem Zengin Ak Parti Grup Başkanvekili olacak.
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