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AK Parti'de tüzük değişikliği! Dikkat çeken ittifak detayı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türk siyasi hayatında yasalaştırdığımız yeni bir müessese var. Siyasi partilerin seçim ittifakı. İttifak düzenlemesi tüzüğe girecek." dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:51
AK Parti'de tüzük değişikliği! Dikkat çeken ittifak detayı...

AK Partili Hayati Yazıcı, parti içinde tüzük değişikliği olup olmayacağına ilişkin Yazıcı, çok önemli değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi. 

"5-6 maddelik bir değişiklik olacak. Hükümet sistemiyle Anayasa'da yapılan değişiklikleri dikkate almak, yürütme, yasama ilişkilerini göz önüne almak suretiyle tüzüğümüzdeki bazı çelişen maddeleri uyumlu hale getireceğiz. Milletvekili sayısı 550 yazıyor, bunu 600 yapıyoruz. Bizim tüzüğümüzde hükümet kurma, koalisyona katılma başlıklı bir bölüm vardı. Dolayısıyla bugün artık hükümet kurmak, koalisyon yeni sistemde söz konusu olamayacağından bu bölümü kaldırıyoruz. Türk siyasi hayatında yasalaştırdığımız yeni bir müessese var. Siyasi partilerin seçim ittifakı. Dolayısıyla bir ittifak düzenlemesine yer veriyoruz. İttifak düzenlemesi, aday gösterme nasıl olur? Bütün bu süreçlerde partinin en yetkili karar organı olan Merkez Karar Yönetim Kurulunu etkin hale getiriyoruz. O yetkilerini isterse Merkez Yürütme Kuruluna, genel başkana devredebilir, ama temelde ana yetki MKYK'nin. Bunları içerecek bir küçük tüzük değişiklik paketini hazırladık. İttifak düzenlemesi tüzüğe girecek."

Yazıcı, "MKYK'da gençler mi daha fazla olacak?" sorusu üzerine, siyasette önemli hangi unsurlar varsa bunların en iyisini yapmaya çalışacaklarını, istişarelerin yapılacağını ama buna son şeklini genel başkanın vereceğini dile getirdi.

GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ

Partideki genel başkanvekilliği makamının devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya Yazıcı, "Genel başkanvekilliği kalacak. Daha önce genel başkan yoksa siyasi hukuk işleri başkanı o da yoksa teşkilat başkanı genel başkana vekalet ediyordu ve bu şekilde gidiyordu. İlk defa geçen 21 Mayıs 2017’de yaptığımız olağanüstü kongrede tüzükte yaptığımız değişiklikle genel başkanvekilliği diye bir statü oluşturduk. Bu statü devam edecek." cevabını verdi.

BELEDİYELERDE 3 DÖNEM KURALI

Yazıcı, "Üç dönem kuralı belediye başkanları için geçerli olacak mı?" sorusu üzerine, "Geçerli. Bakın burada yanlış bir düşünce var, biz üç dönem kuralını hiçbir zaman kaldırmadık, tüzükte var devam ediyor. Belediye başkanları için de bu kural geçerlidir. Ola ki bir yerde belediye başkanımızın üç dönemi tamamlamış olmasına rağmen tekrar aday gösterilmesinde yarar ve partimizin politikaları açısından gereklilik varsa bu konuda MKYK özel bir karar çıkartabilir. Bir esneklik getirmişiz. Siyasetin çok katı kurallarla sürdürülmesi mümkün değil. Dolayısıyla üç dönem kuralı geçerlidir, bunu uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz, ama bu şekilde de bir pozisyonumuz söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:51
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