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AK Parti'de o isimler istifa etmekten vazgeçti

AK Parti’nin ihraç istemiyle disipline sevkettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ ve Ayhan Sefer Üstün'ün yol haritası belli oldu. Ayhan Sefer Üstün, partiden istifa etmeyeceklerini, beklemeye geçtiklerini söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:27
AK Parti'de o isimler istifa etmekten vazgeçti

AK Parti’nin ihraç istemiyle disipline sevkettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ ve Ayhan Sefer Üstün, bu karara karşı nasıl bir tavır izleyecekleri konusunda disiplin kararının kendilerine tebliğ edilmesine kadar bekleme kararı aldı. Üstün, bu süreçte uyarılarını sürdüreceklerini ve tüm hukuki haklarını kullanacaklarını söyledi.

Davutoğlu, dün Özdağ, Üstün ve bazı AK Parti’li eski milletvekillerinin de katılımıyla bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında Davutoğlu, manifestosunu açıkladığı sosyal medya mesajını paylaşarak “AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız” dedi.

 

İstifa etmeyeceklerini duyurdu

Üstün, toplantıda süreci yakından takip edeceklerini, kendilerine disiplin kararının gerekçelerinin de yer alacağı tebligatın ulaşmasının ardından yeniden bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Böyle bir ihraç sürecinin başlatılmasının demokrasiye ve partinin kuruluş ilkelerine aykırı olduğunu belirten Üstün, “Ne söylediysek AK Parti’nin ve ülkenin iyiliği için söyledik, bunun yanlış bir karar olduğunu, adalet dağıtmak için yola çıkmış bir partinin şu anki yöneticilerinin savrulduğu noktayı, bu kararın adalet bir yaklaşım olduğunu değerlendirdik” dedi.

Partiden istifa yoluna mı gidecekleri yoksa disiplin sürecinde savunma haklarını kullanıp kullanmayacakları sorusu üzerine Üstün, “Bir açıklama yapacağız. Hukuki ve demokratik haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız. Daha ayrıntılı tutumumuz ancak tebligat geldikten sonra şekillenecektir” diye konuştu. Ne parti tüzüğüne ne de evrensel değerlere aykırı herhangi bir şey yapmadıklarını kaydeden Üstün, “Konuştuklarımızın da arkasındayız. Bu ilkelerden sapılmasının ülke ve partinin zararına olduğunu gördüğümüz için zaten bunları ifade ettik. Ülkemizin daha fazla zarar görmemesi adına uyarılarımızı sürdüreceğiz” görüşünü dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:27
  1. AK Parti
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Selçuk Özdağ

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  • Kral 19 Kral 19 15 dk önce
    Şaşırdım istenmeyen yerde durulmaz bu ısrarları niye mazlum rolü oynuyorlar sırf başkan Erdoğan'ı yıpratmak için bı an önce bunları partiden uzaklaştır reis

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