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AK Parti'de kongre takvimi belli oldu

AK Parti'de kongre süreci takvimi netleşti. 30 Kasım’da, belde kongreleri başlayacak. 26 Nisan’a kadar da 970 ilçe kongresi tamamlanacak.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:30
AK Parti'de kongre takvimi belli oldu

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  YeniAkit’in AK Parti Genel Merkezinden edindiği bilgilere göre, 1 Haziran 2020’de başlayacak il kongrelerinin ise 27 Eylül 2020’ye kadar tamamlanması planlanıyor. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından büyük kongre hazırlıkları başlayacak.

Tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek

Normal şartlarda 2021 Ağustos ayında yapılması gereken büyük kongre süreci de bir yıl erkene alındı yani 2020 yılı Kasım veya Aralık ayında gerçekleşecek fakat resmi olarak büyük kongre tarihini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek. Erdoğan'ın bu süreçte bazı il ve ilçe kongrelerine katılarak, teşkilata seslenmesi bekleniyor.

Kapsamlı değişimler olacak

AK Parti'deki yoğun kongre sürecinde, Erdoğan'ın "Bize Ömerler lazım. Bu Ömerleri bulduğumuzda, şuanki konumumuzdan daha ilerki bir konuma geleceğiz, hiç endişeniz olmasın" sözleriyle gündeme gelen kapsamlı teşkilat değişimlerinin de yapılacağı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:30
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