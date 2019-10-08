AK Parti’de kongre süreci resmen başladı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr AK Parti’de 7. Olağan Kongre sürecine dün start verildi. Üye listeleri dün saat 09.00 itibariyle il ve ilçe parti binasına asıldı. Delege seçimlerinde oy kullanacak üyeler, isimlerini bu listelerden kontrol edecek. 4 gün askıda kalacak olan üye listeleri 11 Ekim’de askıdan indirilecek. 3 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında da delege seçimleri yapılacak.

Babacan ve Davutoğlu’cu isimler silinecek

YeniAkit’in Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, kongre sürecinde özellikle delege yazımı ve seçimi aşamasında genel merkez yönetimi FETÖ’cü sızmalarına ve yeni parti çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan ile bağlantılı isimlerin listelere girmemesi için sürekli tetikte olacak. İl, ilçe başkan ve yardımcıları delege isimleri üzerinde tek tek denetlemeye gidecek.

Parti aleyhine çalışanlar tek tek silinecek

Delegelerin tespitinde ayrıca, “teşkilat yönetimiyle akrabalık yandaşlık gibi bir mensubiyetinin olmaması, partinin temel ilkelerine uyum, delege dağılımında mutlaka ilçenin demografik, bölgesel ve coğrafi yapısının temsili” kriterleri de aranacak. Geçen seçim dönemlerinde AK Parti aleyhine çalışmalarda bulunan isimler delege yazılmayacak, delege ise silinecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü kongre sürecini konuşacak

Delege seçimlerinin ardından kongrelere start verilecek. İlçe kongreleri Ocak ve Nisan ayları arasında yapılacak. İl kongreleri ile Haziran ile Eylül arasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre süreçleriyle ilgili 10 Ekim 2019 Perşembe günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında değerlendirmelerde bulunacak.