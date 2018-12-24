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AK Parti'de ilçe adayları netleşiyor

AK Parti’de yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda ilçe belediye başkan adaylarıyla ilgili çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 06:29
AK Parti'de ilçe adayları netleşiyor

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım hız kazanırken AK Parti’de il adaylarından sonra ilçe adayları içn mesai yürütülüyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta çalışmalarının bir bölümünü yerel seçim hazırlıklarına ayırdı. Erdoğan kendisine sunulan ilçe adaylarının belirlenmesi için hazırlanan raporları inceledi. Gerçekleştirilen son çalışmalarla birlikte AK Parti’nin ilçe adaylarıyla ilgili mesaisini yüzde 90 civarında tamamlandığı ifade edildi.

İttifak yerleri açıklanacak

Bu zamana kadar 74 şehirde belediye başkan adayını kamuoyuna duyuran AK Parti, MHP ile ittifak yapacağı iller ve İstanbul ile buraların ilçe belediye başkan adaylarını da önümüzdeki süreçte açıklayacak. Çalışmaların tamamlanması için yeni haftada da ilçe mesaisi sürecek. Aday belirlenme sürecinde saha araştırmaları ve anketler göz önünde tutuluyor.

Teşkilata jest gündemde

Nüfusu 30 binin altında olan ilçelerle ilgili olarak teşkilatın değerlendirmelerine de hassasiyet gösteriliyor. Çalışmaların tamamlanması sonrasında yeni yılla birlikte ilçe adaylarının büyük bir bölümün kamuoyuna açıklanması planlanıyor. İstanbul ve Ankara için ayrı ayrı programlar yapılacak. Diğer geri kalan yerler için ise adaylar gruplar halinde tanıtılacak.

Meclis üyeliği mesaisi

İl ve İlçe belediye başkan adaylarının açıklanması sonrasında ise belediye meclisleriyle ilgili listelere ağırlık verilecek. Belediye meclislerinde özellikle kadın, genç ve engelli adayların listelerde kendilerine yer bulması bekleniyor. Yine belediye meclislerinde kentte söz sahibi olan kanaat önderlerine de şans tanınması planlanıyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 06:29
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Yerel seçim
  4. AK PARTİ
  5. Aday
  6. İlçe
  7. SİYASET Haberleri

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