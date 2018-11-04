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AK Parti'de bir ilk olacak!

AK Parti Mart 2019'daki yerel seçimlere teknolojinin yeni imkanlarını sonuna kadar kullanarak yeni yöntemlerle hazırlanıyor..

04 Kasım 2018 Pazar 08:59
AK Parti'de bir ilk olacak!

MART 2019'da yapılacak olan belediye seçimlerine hazırlanan AK Parti, geçtiğimiz seçimlerden farklı olarak teknolojiyi daha aktif kullanacak. AK Parti’nin MYK toplantısında alınan karara göre 5 Kasım Pazartesi İl Yönetim Kurulu, ve 6 Kasım Salı İçe Yönetim Kurulu toplantılarına genel başkan yardımcıları telekonferans yöntemi ile katılacak. Daha önce de Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal illerdeki tanıtım medya başkanları ile telekonferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirmişti. Bu yöntemle yerel seçim çalışmalarının başlaması öncesinde genel merkez yöneticileri ile teşkilatlar arasında bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

2 MİLYONA ANLIK BİLGİ AKIŞI... Teşkilat yöneticileri ile genel merkez arasında anlık iletişim sağlamak ve seçim çalışmaları sürecince söylem birlikteliğinin oluşturulması için de Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından bir hazırlık yapılıyor. Bir GSM şirketinin uygulaması üzerinden oluşturulacak platform ile yaklaşık 2 milyon teşkilat üyesine bilgi akışı sağlanacak. Uygulamada data verilerinin tutulmayacak olmasıyla da parti içindeki bilgilerin dışarıya sızdırılmasının önüne geçilecek.Yerel yönetim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma da ise mobil arşivleme sistemi hayata geçiriliyor. AK Parti’nin girdiği tüm seçimlerdeki aday adayları, adaylar aldıkları oy mülakat değerlendirmelerine bu sistem üzerinden ulaşılabiliyor. Sisteme sadece partinin yetkilendirdiği isimler erişim sağlayabiliyor.

ANKETLER CEPTEN... AK Parti seçimlerle ilgili anketleri de bu sene ilk defa cep telefonları üzerinden gerçekleştiriyor. Seçim çalışmalarının hızlanması ile birlikte AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve belediye başkan adaylarının sanal mitingler gerçekleştirebilmesiyle ilgili de çalışmalar yürütülüyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 08:59
  1. AK parti
  2. 2019 yerel seçimleri

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