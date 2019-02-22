AK Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Toplantısı yapıldı AK Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları; Başkan SametHarmancı başkanlığında haftalık olağan toplantısını yaptı.

AK Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları; Başkan SametHarmancı başkanlığında haftalık olağan toplantısını yaptı.

Toplantıda Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de yapacağı miting ve 31 mart yerel seçimleri çalışmaları ile alakalı fikir alışverişinde bulunuldu. AK Parti Yeşilhisar Gençlik Kolları Başkanı Samet Harmancı, "Haftalık istişare toplantımızı yaptık. Pazar günü cumhurbaşkanımızın yapacağımitinge rekor katılım sağlamak için çalışmalarımıza başladık" dedi.

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