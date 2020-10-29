  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ak parti yaptı CHP sahiplendi
Gündem

Ak parti yaptı CHP sahiplendi

1.5 yıldır işbaşında olan ve hiçbir yeni icraata imza atamayan CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ancak AK Parti döneminde yapılan projeleri açmakla yetinmeye devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:06:00 -
Ak parti yaptı CHP sahiplendi

Bu bağlamda yapımına 2014 yılında başlanan ve saatte 140 bin yolcu kapasiteli ve 6 ilçeden geçen M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu dün yolcu taşımacılığına başladı.

Karantinadaki İmamoğlu telefonla törene katıldı

Seferlerin başlaması dolayısıyla Tekstilkent’te bulunan kumanda merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy, metro hakkında teknik bilgiler verdikten sonra Kovid-19 tedavisi gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na telefonla bağlandı. Hattın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İmamoğlu, 6 ilçeyi geçerek saatte 140 bin yolcuyu hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyabilecek sürücüsüz metronun İstanbullulara hayırlı olmasını diledi.

Metro hattı 10 gün ücretsiz hizmet verecek

İmamoğlu, hattın ilk 10 gün ücretsiz hizmet vereceğini de hatırlattı. Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor
Gündem

Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor

Popüler kültür adı altında Batılı laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı Best Model Of Turkey adlı sözde güzellik yarışmasında yeni bir rez..
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
Yunan bile Macron’a dayanamadı
Dünya

Yunan bile Macron’a dayanamadı

Yunanistan ana muhalefet partisi Syriza'nın yürütme kurulu üyesi, Prof. Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a yöne..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay