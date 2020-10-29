Ak parti yaptı CHP sahiplendi

Bu bağlamda yapımına 2014 yılında başlanan ve saatte 140 bin yolcu kapasiteli ve 6 ilçeden geçen M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu dün yolcu taşımacılığına başladı.

Karantinadaki İmamoğlu telefonla törene katıldı

Seferlerin başlaması dolayısıyla Tekstilkent’te bulunan kumanda merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy, metro hakkında teknik bilgiler verdikten sonra Kovid-19 tedavisi gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na telefonla bağlandı. Hattın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İmamoğlu, 6 ilçeyi geçerek saatte 140 bin yolcuyu hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyabilecek sürücüsüz metronun İstanbullulara hayırlı olmasını diledi.

Metro hattı 10 gün ücretsiz hizmet verecek

İmamoğlu, hattın ilk 10 gün ücretsiz hizmet vereceğini de hatırlattı. Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek.