AK Parti ve MHP'ye atılan uyuşturucu iftirası ellerinde patladı

MHP ve AK Parti'ye uyuşturucu iftirası atamaya kalkanlar fena yakalındı. Uyuşturucudan tutuklanan zanlının AK Parti ve MHP'li başkanların yeğeni değil, CHP'lilerin akrabası olduğu ortaya çıktı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesapları, Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişti.

haber siteleri, "Erzincan'da, 25 kilo uyuşturucu ele geçirilen aracın içinden AKP'li belediye başkanı ve ilçe başkanının yeğeni ile MHP'li ilçe başkanının yeğeni çıktı. Araçtaki toplam üç şüpheli tutuklandı." haberini kamuoyuyla paylaştı.

6. dereceden akrabayı öne sürdüler

İddialara dayandırılan AK Parti - MHP yakınlığı ise 4 ve 6'ncı derece akraba (teyzesinin kayınbiraderi) olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu operasyonda yakalanan Diyar Bingöl isimli şahsın, AK Parti Bingöl Karlıova İlçesi Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile '6. derece akraba' olduğu, amcası Sıddık Bingöl'ün iseCHP Bingöl Karlıova ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı.

Serdar Demir isimli şahsın ise, MHP Bingöl Karlıova İlçesi Teşkilatı yönetim kurulunda görünen Şevket Demir'in '4.Derece akrabası (Teyzesinin Kayınbiraderi) olduğu, Mücahit Altun isimli şahsın dayısı Hamdi Altun'un, CHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi ( 2007-2010 ), diğer dayısı Necati Altun'un isimli şahsın MHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi olduğu belirlendi.