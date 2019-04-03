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AK Parti Van’da 5 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu; İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş ve Çaldıran’da seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
AK Parti Van’da 5 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu; İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş ve Çaldıran’da seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlere ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, bazı ilçelerde seçim sonuçlarına ilişkin itirazları olduğunu söyledi. Seçimlerden güçlenerek çıktıklarını vurgulayan Türkmenoğlu, birçok ilçede gerekli itirazları YSK’ya yaptıklarını aktararak, “Erciş’te itirazımız söz konusudur. Dün akşam itibariyle sayımlar başladı, bugün veya yarın sonuçlanacak. Çaldıran aynı şekilde. 2 bin 281 sandıkta kullanılan 512 bin oyun 483 bini geçerli, 28 bin 600 ise geçersiz oy. Bu sayı yüksek bir rakam. Erciş’te 5 bin geçersiz oy bulunuyor. Rakibimizin ise 2 bin 600 oy ile kazandığı görünüyor. Seçim sonuçları bir tahlildir, bir laboratuvardır bizim için. Yol göstericidir. Bununla ilgili gerekli hassasiyetleri göstereceğiz” dedi.


İpekyolu,Tuşba, Edremit, Erciş ve Çaldıran’da seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde oy kullanma, sayım, tutanaklar ile ilgili iş ve işlemlerde yapılan bariz hatalar nedeniyle itiraz ettiklerini açıklayan Türkmenoğlu, “Tutanakların yasaya aykırı bir şekilde düzenlemiş olduğu, tutanakların birçoğunda kullanılan zarf ve oy pusulaların sayısının bir biriyle uyuşmadığı, kullanılan zarf sayısı ile sandıkta çıkan zarf sayısının eşleşmediği, seçmen sayısı ile kullanılan oy pusulası sayısının bir biriyle uyuşmadığı, bir kısım tutanaklarda oy pusulası ve zarf sayısının tutanaklara geçirilmediği, oy sayım döküm çizelgesinde oyların sandık sonuç tutanağına hatalı olarak geçirildiği, geçersiz sayılan oyların geçersizlik sebebinin tutanaklara yansıtılamadığını gördük. Biliyorsunuz İstanbul’da benzer gerekçeler var. Nihayetinde hukuk ve adalet bizim için her şeyin üstündedir. İtirazların sonucunu beklemek zorundayız. Bunu niye yaptık? Arada çok az bir fark var bazı ilçelerde. Erciş’te olduğu gibi. Orada geçersiz 5 bin oy var. Geçersiz oylarımızın birçoğu afaki, sadece Erciş’te 300’e yakın sandık var. Orada en azında her birinde 3 oy çıksa bu rakam tersine dönebilir” şeklinde konuştu.


Toplantıya AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, ilçe belediye başkan adayları ile ilçe teşkilatları katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
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