Ormanda dev sürpriz: Şemsiye mantar sepete sığmadı
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamaya çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan, ormanlık alanda dev bir şemsiye mantarı buldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamaya çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan, ormanlık alanda dev bir şemsiye mantarı buldu.
Kurudere köyünde yaşayan Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar toplamak amacıyla gezintiye çıktı.
Ormanlık alanda dolaşırken büyük bir şemsiye mantarına rastlayan Baycan, mantarın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.
Baycan, çocukluğundan bu yana köy ve çevresinde mantar topladığını söyledi. İlk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirten Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim.
Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı." diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23