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Ormanda dev sürpriz: Şemsiye mantar sepete sığmadı

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AA Giriş Tarihi:

Ormanda dev sürpriz: Şemsiye mantar sepete sığmadı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplamaya çıkan 69 yaşındaki Necati Baycan, ormanlık alanda dev bir şemsiye mantarı buldu.

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Foto - Ormanda dev sürpriz: Şemsiye mantar sepete sığmadı

Kurudere köyünde yaşayan Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar toplamak amacıyla gezintiye çıktı.

#2
Foto - Ormanda dev sürpriz: Şemsiye mantar sepete sığmadı

Ormanlık alanda dolaşırken büyük bir şemsiye mantarına rastlayan Baycan, mantarın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.

#3
Foto - Ormanda dev sürpriz: Şemsiye mantar sepete sığmadı

Baycan, çocukluğundan bu yana köy ve çevresinde mantar topladığını söyledi. İlk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirten Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim.

#4
Foto - Ormanda dev sürpriz: Şemsiye mantar sepete sığmadı

Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı." diye konuştu.

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