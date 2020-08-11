AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de görev yapan CHP'li belediye başkanlarıyla kentteki bir otelde bir araya geldi.

Şehrin tüm sorunlarının çözümünde belediyenin hangi partide olduğuna bakmaksızın destek verdiklerini ve çözüm üretmeye gayret ettiklerini söyleyen Turan, "Siyasi rekabet, siyasi farklılıklar elbette olacak ancak bu kadim şehirde asıl rekabet hizmet yarışı olmalıdır. Polemiklerle zaman kaybetmemeliyiz." dedi.

Çanakkale için gerçeğe dönüştürmek istedikleri daha birçok hayalleri olduğunu belirten Turan, "Şehrimizin her sorununa hassasiyet gösteriyoruz. Son yıllarda hayata geçirilen önemli projelerle beraber sınıf atlayan şehrimiz, marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çanakkale'mizin tarım, turizm, sanayi, ulaşım, tarih gibi alanlarda gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"En büyük 500 kuruluşun 7'si Çanakkale'de"

Kentte bulunan Troya Müzesi, simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, Gıda OSB’si, verimli toprakları, doğal güzellikleri ve sahip olduğu tarihi hazineleri gibi değerlerin bu yarıştaki en önemli güç kaynakları olduğunu dile getiren Turan, "Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 7'si Çanakkale'mizde bulunuyor. Çeşitli sanayi kollarında üretim yapan 900 firma var. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğunu birçok tarımsal ürün Çanakkale'mizde yetiştirilmekte." dedi.

"Hayallerimizdeki Çanakkale için çok çalışıyoruz"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Teknopark'ın Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, hayallerindeki Çanakkale için çok çalıştıklarını belirterek, "2019 yılı içerinde şehrimizin genelinde 176 kilometre asfalt, 100 bin metrekareden den fazla parke taşı döşemesi yapıldı. Her iki projenin toplam maliyeti 25 milyon lira. Daha hayal bile edilemeyen birçok yatırım ve projeyi şehrimize taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Parti ayrımı gözetmiyoruz"

"CHP’li belediyeler olsun, İYİ Partili belediyeler olsun, gelen taleplerde hiçbir zaman desteğimizi esirgemedik." diyen Turan, Çanakkalelilere hizmet adına parti ayrımı gözetmediklerini dile getirdi.

Turan, bu toplantıyı yapmalarındaki amacın tüm ilçeleri tek tek değerlendirerek, sorunları masaya yatırıp çözüm bulmaya çalışmak olduğunu ifade etti.

CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantının verimli geçtiğini vurgulayan Turan, "Belediye meclislerinde siyasi polemiklerden, tartışmalardan uzak, hizmetlerin konuşulduğu bir toplantı olması temennimizdir. Kurumlar arası diyaloğun artırılması olumlu bir atmosfer oluşturacaktır. Büyük vizyon projeler AK Parti’nin değil, hepimizin değeri. Dolayısıyla bu projelere sahip çıkmak, çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak da faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye başkanları da toplantıyı önemli bulduklarını dile getirdi.

Toplantıya CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da arasında yer aldığı ilçe belediye başkanları katıldı.