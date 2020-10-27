AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten S-400 açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satırbaşları:

Bugün Peygamberimize saygısızlık yapanlar dünyada ırkçılık, sömürgecilik ile anılıyorlar. Sivil toplum kuruluşları Peygamberimizi dünyaya tanıtmak için hep beraber bir tutum ortaya koymalı.

Evlat nöbeti

"Evlat nöbeti" sayesinde evlatlarına kavuşan aile sayısı 19'a yükseldi.

'Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır'

18 Ekim'deki Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ateşkes ateşkesin başlamasından sonra ihlal edildi.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrasında 67 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Türkiye olarak sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacaktır

Ermenistan bölgede işgalcidir. Azerbaycan kendi öz toprağını savunmaktadır. Azerbaycan vatan savunmasını yapmaktadır.

'Ersin Tatar ile yeni bir dönem başladı'

KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının korunması noktasında Ersin Tatar ile yeni bir dönem başladı.

Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi Mavi Vatanında hak ve menfaatlerini koruma niyetinde.

Yunanistan ile Doğu Akdeniz konusunda müzakarelere açığız.

Yunanistan Girit Adalarına doğru çalışma yapacağını söyleyerek, Libya'nın da haklarına müdahale etmek istiyor

Libya'da Fransa'nın Hafter'e verdiği desteği biliyoruz.

S-400 konusu

S400'lerde deneme kontrolleri devam etmektedir.

Denemelerde Türkiye'nin NATO üyeliği ile çelişen bir durum söz konusu değil.

Macron, "Erdoğan'ı şöyle uyardım" diyor. Bunların hiçbiri doğru değildir. Macron bazı şeyleri kendi kafasından yazıyor.

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