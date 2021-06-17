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Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP il binasına yönelik saldırıya kınama
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP il binasına yönelik saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP İzmir il binasına yönelik yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Çelik, "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 16:10:00 - 2021-06-17 16:25:25

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir” dedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 kişinin hayatını kaybettiği HDP İzmir il binası saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik'ten kınama

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır.

Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsade etmeyecektir."

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