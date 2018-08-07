AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Kongre sonrası parti yönetimi yenilenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de Aysun Torun'a gündemi değerlendirdi.

"Kongre sonrası parti yönetiminin yarısı yenilenecek"

Ünal, "Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak.

CHP'de kurultay tartışmaları

-CHP kendisini yenilemeden krizlerden kurtulamaz. Delegenin yüzde 48'i kurulay istiyorsa yapılmalıdır.

İyi Parti'deki istifalar

- Bir siyasi parti ilk giridiği seçimde seçimi kazanamıyorsa, kendi iç krizlerini yönetemiyorsa, iç disiplinin bile sağlayamayanlar ülke yönetemez.

Dolardaki hareketlilik

-Bugün dünyaya baktığımız özellikle son beş yıldan beri dünyada hiçbir yer güvenli değil, hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Dünya çok ciddi bir değişim trendine girdi. Tıpkı bundan 10 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra iletişimin, haberleşmenin, internetin, dijital dönüşümün bir sürü faktörün oluşturduğu yeni bir toplum biçimi ortaya çıkıyor. Bu krizi sanki sadece Türkiye yaşıyormuş gibi ya da sorun sadece Türkiye’deymiş gibi bir algı oluşturuluyor. Şuan dünya küresel ölçekte bir sorun yaşıyor. Bu sorudan bizde zaman zaman etkileniyoruz.

-Türkiye ekonomisine dönük algı oluşturulmak isteniyor. Türkiye bu sorunları aşacak güçte, gerekli tedbirler alınıyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Hükümetimiz sorunları çözüyor.

İdam tartışmaları

-TBMM’de bu konuda bir mutabakat olması lazım. O zaman AK Parti üzerine düşeni yapar.