AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Bu niçin yapılamıyor?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir. Buradaki soru şudur; niçin annelerin ayağına gidilemiyor, vicdan nöbetine destek verilmiyor. TSK'nın operasyonu halkı ezmektir dendiğinde o genel başkan 'meşru operasyonlardır' diye niçin cevap vermiyor." dedi.

Çelik'in açıklamalarından önemli başlıklar;

Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir.

Buradaki soru şudur; niçin annelerin ayağına gidilemiyor, vicdan nöbetine destek verilmiyor. TSK'nın operasyonu halkı ezmektir dendiğinde o genel başkan 'meşru operasyonlardır' diye niçin cevap vermiyor. Ne kadar demokrasiden, özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin, teröre karşı bir tavrınız yoksa...

İslamofobi, İslam düşmanlığı ile 15 Mart mücadele günü olarak tarihe geçti. Yeni Zelanda'da bir katliam gerçekleşmişti. Burada bir Türk vatandaşı olan 51 kişiyi saygı ve rahmetle anıyoruz. BM Genel Kurulu 15 Mart Günü'nü 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' kabul etti.

Çanakkale Köprüsü

Geçtiğimiz birkaç gün son derece önemliydi. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanımız tarafından açılmış oldu. Bu AK Parti'nin eser siyasetinde önemli sembol ve taçtır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabileceği bir kere daha görmüş olduk.

Bütün bunlar bileşik kaplar teorisi gibi birçok şeyin yan yana gelmesiyle oluyor. Tabii ki milletimizin iktidarımıza verdiği destek bu eserlere imza atılmasına neden oluyor. Her zaman olduğu gibi bunları şu ya da bu şekilde eleştirenler oluyor. Normal olarak hiçbir şeye imza atmayanlar, krize imza atanların bunları gölgelemeye çalışmasını bir kere daha tespit ettik.

Kınıyoruz

20 Mart sabahı Suudi Arabistan'a bir saldırı oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz. Yakın zamanda Yemen'deki Türk şehitliğine dönük olarak insanlık dışı eylem gerçekleşmişti. Yemen halkının asla kabul etmeyeceği bir eylem. Bütün süreci yakından takip edeceğiz.

Türkiye'nin diplomasi trafiği

Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO toplantısında bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Hem Zelenski hem Putin'le görüşmeye devam ediyor. Türkiye'nin politikasını herkes güvenilir politika olarak ifade ediliyor. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi kararlılığı ve iradesi herkes tarafından takdir edilir noktada. En büyük amacımız kalıcı ateşkes olması ve barışın imzalanması.

Bir plan konuşuluyor. Kritik siyasi konularda iki liderin bir araya gelmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Ankara gerek İstanbul'da memnuniyetle bir araya gelebileceğini, güvenli bir arabulucu olunacağını ifade etti. Vatandaşlarımız son derece başarılı şekilde tahliye edildi. İlk savaş gerçekleştiğinde hava, kara, deniz ikmal yollarında gerçekleşemiyordu. Maalesef bir muhalefet partisi bunu da istismar etmişti. Sonra net bir şekilde görüldü ki, hava, deniz, kara hangisi müsaitse Türkiye tüm kapasitesiyle tahliyeyi gerçekleştirecek durumuna sahiptir.

Emine Erdoğan hanımefendinin Ukrayna Cumhurbaşkanının eşine gönderdiği mesaj, oradaki çocuklara, kadınlara, şiddete maruz kalanlara mesaj da Ukrayna'da yankı buldu. Türkiye'nin insani yardımları herkes tarafından takdir görüyor.

Erdoğan'ın NATO zirvesi ziyareti

Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesinde yapacağı görüşmeler süreci belirleme açısından kritik olacaktır. Türkiye BM Uluslararası Ticaret Komisyonu'na yeniden seçildi. Bu son derece önemlidir. Ticaret yollarının tehdit altında olması yeni savaş ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Türkiye bu uluslararası komisyonda ticari işbirliğini, kurallı ticaretin, dostane ilişkilerin teşviki bakımından önemli rol oynayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün milletvekilliği ve eski il başkanlığı yapmış arkadaşlarımızla bir araya gelecek. Türkiye tarafından açılan diplomatik hattın herkes için bir umut olduğunu gösteriyor. Bunu da bazı ortaklarımız ilk başta Türkiye ile verimli ve yeterli işbirliği gerçekleştiremedikleri için tarihi fırsatları kaçırdılar. Şimdi Türkiye'nin durduğu yer, Cumhurbaşkanımızın diplomatik duruşu herkes tarafından takdir ediliyor. Bunun daha çok desteklenmesi lazım.