AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in mülki idare amirlerini tehdit eden üslubunu kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "siyaset adabıyla çok ciddi sorunları" olduğunu belirtti. Çelik, "Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz" dedi.

Özel'in "Gün gelecek, hesap verecekler" sözleriyle devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmesinin ne siyasi sorumlulukla ne de demokrasi kültürüyle bağdaştığını ifade eden Çelik, Özel'in bu üslubu "illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük" kullanması gerektiğini söyledi. Çelik, Özel'in "kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere 'hesap verecekler'" demesi gerektiğini ekledi.

"Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz"

Özel'in kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemeyeceğini söyleyen Çelik, "İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir" ifadesini kullandı. Hedef gösterilen diğer yöneticilerin de hukuk düzeni içinde görevlerini yaptığını, hepsinin "partilerin değil, milletin ve devletin hizmetinde" olduğunu belirtti.

Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti'nin hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edeceğini açıklayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz."

Çelik, milletin "bu tehdit dili ile devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi" bildiğini kaydetti.