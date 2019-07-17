AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun." AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun."

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