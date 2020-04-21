AK Parti Sivas İl Başkanlığı'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na il teşkilatı olarak 250 bin lira destekte bulunduklarını bildirdi.

Aksu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede dünyanın en iyi sınav veren ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

İl teşkilatı olarak sürecin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyaya il teşkilatı olarak 250 bin lira destekte bulunduk. Bu kampanyaya destekte bulunan Kadın Kolları Başkanımıza, Gençlik Kolları Başkanımıza, Merkez İlçe Başkanımıza, teşkilat mensuplarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca şimdiye kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2 bin yardım paketi ulaştırdık, ramazan ayında da 4 bin ailemize yardım gerçekleştireceğiz."

Bir müjdeyi daha paylaşmak istediğini aktaran Aksu, "Eski Devlet Hastanesi olarak bilinen Sivas Numune Hastanesi ek binası tamir ve tadilat ihalesi dün gerçekleştirilmiş olup 75 gün içerisinde ameliyathane, yoğun bakım ve acil servisleriyle tekrar hizmete açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Aksu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.