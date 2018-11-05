AK Parti seçimler için aday adaylığı başvuru şartlarını açıkladı

AK Parti’de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin lira alınacak. Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek. Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili MKYK'ye ait tüm yetkiler MYK'ye devredildi.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren AK Parti, aday adaylarından alınacak ücretleri belirledi.

Adaylık başvuruları, belediye başkanlıkları için 5-12 Kasım'da, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için 5 Kasım-12 Aralık'ta alınacak.

Başvurular bizat yapılacak

Başvurular, büyükşehir ve il belediye başkanlıkları için Genel Merkeze veya buraya iletilmek üzere il başkanlıklarına, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için ilçe başkanlıklarına bizzat yazılı yapılacak.

Büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500, belde belediye başkanı aday adaylarından bin, büyükşehirlerdeki belediye meclisi üyesi aday adaylarından bin, il genel meclisi üyesi ve büyükşehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından 500 lira alınacak.

Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek.

Öte yandan 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) devredildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin alınan kararları geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre, AK Parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılacak, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında "merkez yoklaması" usulü uygulanacak.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Başvurular aksecim.akparti.org.tr adresi üzerinden, istenilen belgelerin de sisteme aktarılması suretiyle yapılacaktır. Kişiler teşkilata gelmeden de internet üzerinden önbaşvuruda bulunabilecek ancak başvuru işlemini kesinleştirmek için (kesin başvuru) ilgili teşkilat birimine uğrayarak sistemden çıkarılan başvuru formunu bizzat imzalamaları gerekecektir.

- Başvuruya eklenecek olan; Sabıka Kaydı, Eğitim Durumunu Gösterir Belge ve Askerlik Durum Belgesini e-Devlet sisteminden temin edebilecekler. alabileceklerdir.

- Büyükşehir ve il belediye başkan adaylıkları için başvuru aidatı İl Başkanlığı hesabına; ilçe ve belde belediye başkan adaylıkları ve meclis üyelikleri için başvuru aidatı İlçe Başkanlıklannın hesabına yatırılacaktır.

- Kadın ve genç (18-25) adaylarımızdan , engelli adaylanmızdan yüzde oraninda başvuru aidatı alınacaktır.

Not: Mevcut belediye başkanlarımız başvuruda bulunmayacaktır.

Not 2: Aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve teşkilat mensupları için YSK'nın son tarihi Aralık 2018'dir. Ancak bize müracaat etmek isteyenler istifalarını vermek durumundadır.

Teşkilat temayül yoklaması

- Kasım ayı içinde, müracaatların alınmasından sonraki bir tarihte yapılacaktır.

- Burada da e-temayül sistemi şeklinde yeni bir usul uygulanacaktır.

- Tüm Türkiye'de bir günde, 10:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

- Saat 16:00'da temayül yoklaması sonlandırılır sonlandırılmaz sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne düşecektir.

- Kağıt ve malzeme israfı bitecektir. Mesela bir temayül için yaklaşık 3 ton kağıt (Yaklaşık 100 bin TL) tasarruf edilmiş olacak. Ayrıca torba, iplik, mum vs. gibi malzemelere de ihtiyaç kalmayacaktır."