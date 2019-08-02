0553 313 94 23

AK Parti Samsun Teşkilatı kurucu teşkilatla bir araya geldi

AK Parti Samsun İl Teşkilatının kurucu il yönetim kurulu üyeleri, İl Başkanı Ersan Aksu’nun davetiyle bir araya geldi.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:48
AK Parti Samsun Teşkilatı kurucu teşkilatla bir araya geldi

AK Parti Samsun İl Teşkilatının kurucu il yönetim kurulu üyeleri, İl Başkanı Ersan Aksu’nun davetiyle bir araya geldi.


AK Parti Samsun İl Başkanlığı, 2001 yılında partinin Samsun kurucu il yönetimi olarak görev yapan AK Parti siyasetinin ilklerini ağırladı. İl Başkanı Ersan Aksu başkanlığında parti teşkilatında gerçekleştirilen toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.



“AK Parti milletin umudu olmuştur”


Toplantıda açıklamalarda bulunan Aksu, 14 Ağustos 2001’de Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucu başkanlığında kurulan AK Parti’nin milletin umudu olarak siyaset sahnesinde yerini aldığını belirterek, “Bu ateşi Samsun’da sizler yaktınız. Sizler o dönem belki de birçok kişinin cesaret dahi edemediği bir yaklaşım göstererek ak yarınların mimarı oldunuz. AK kadroların sahaya çıkışına vesile oldunuz. Nitekim, Genel Başkanımızın liderliğinde o ilk günden bugüne ak kadrolar olarak çok önemli projeleri hayata geçirildi. Sizler, milletimizin refahı ve huzuru için ilk günden itibaren var gücünüzle çalıştınız. Sizlerden sonra gelen ak kadrolar da aynı şekilde milletin sesi olarak Türkiye’ye hizmet ettiler. Türkiye’yi şaha kaldıran hamleleri bir bir hayata geçiren partimiz, milletimizle birlikte büyük hedeflere koştu ve koşmaya devam ediyor. Bu anlamda o ilk ruhu Samsun’da yaşayan sizleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



“Samsun’un gelişimi için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor”


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise bu tür toplantıların devam etmesinden ve kurucu yönetim kurulu üyelerinin tecrübelerinden istifade edilmesi gerektiğinden yana olduğunu ifade ederek, “Samsun’un gelişimi için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Görüyorum ki hepimiz bunun farkındayız. Bu anlamda hepinizi ayrı ayrı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Umuyorum bu tür toplantıları tekrarlayarak Samsun için fayda doğuracak birçok konuda fikir alışverişinde bulunabiliriz” diye konuştu.


Demir’in konuşmasının ardından kurucu il yönetim kurulu üyeleri söz alarak bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti ve kendi dönemleri ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştılar. Toplantı, Türkiye siyaseti üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi. İl Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya ayrıca, eski milletvekili Mehmet Kurt, eski İl Başkanı Ali Akyüz, Kurucu Kadın Kolları Başkanı Çakır Öztürk, Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Recep Kemal Certel, kurucu il yönetim kurulu üyeleri, mevcut yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı
    1. Burhaniye’de Kurban Hizmetleri..
    2. Erzurum Atatürk Üniversitesi AYM'nin..
    3. Trump: “Kuzey Kore’nin füze denemeleri..
    4. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    5. Bekçi cinayetinde 1 tutuklama
    6. Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
    7. 41 yıllık tesis modern bir hale..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. İsrail askerleri Gazze sınırında 11..
    10. Bursa Büyükşehir’de toplu sözleşme..
    11. Burhaniye’de kitapseverler Ören’e akın..
    12. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman..
    13. Halk dolmuşu ile otomobil çarpıştı; 5..
    14. "Eskişehirspor'da bir kriz var çözmeye..
    15. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    16. Bursa trafiğine Erdoğan ayarı
    17. Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    18. Saman yüklü kamyon devrildi, alev alan..
    19. İYİ Parti'de kriz büyüyor! İP ismini..
    20. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    21. Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen..
    22. Frankfurt merkez tren istasyonunda..
    23. İstihdama katkı sunacak Erzurum..
    24. İki bavul altınla kaçtığı iddiasıyla..
    25. Kurtdere güreşleri başladı
    26. Karşıdan karşıya geçemeyen köpeğin..
    27. Kurbanlık hayvanı elektrik veya..
    28. Bakan Kurum, sel bölgesinde..
    29. Bal arıları petek üzerinde ay yıldız..
    30. GÜNCELLEME - Endonezya'da 6,8..
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!