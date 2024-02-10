AK Parti programında silahlı saldırı anı görüntülendi! Uzun namlulu silah kullandılar
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen alçak saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırgan uzun namlulu silah kullandı.
Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda E.G.D. adlı kadın yaralandı.
Saldırı anı ise güvenlik kameralarına tıkıldı. Saldırganlar uzun namlulu silahla kalabalığa rastgele ateş açtı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO