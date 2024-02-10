  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zonguldak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar petrolü müjdesi

Dünyanın en turistik şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte en iyi 100 şehir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davut Güloğlu'nu tanımayınca...

Rusya’dan beklenmedik “Türkiye” kararı! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bombayı patlattı! Müthiş gelişme, “Size helal olsun sayın bakanım” dedirtti

Onlar uzaktan görüyor muhalefet yakından göremiyor! Rus kozmonot Şaripov’dan Türkiye’ye övgüler

Yeniden Refah Partisi aday tanıtım toplantısı başladı

TİYK-M60T projesinde ilk teslimat! TSK envanterine girdi! Atış görüntüleri!

Meclis'te CHP'lilerin kavgası! Polis devreye girdi

Almanya'dan Türkiye açıklaması: Geleceğin petrolü...
Gündem AK Parti programında silahlı saldırı anı görüntülendi! Uzun namlulu silah kullandılar
Gündem

AK Parti programında silahlı saldırı anı görüntülendi! Uzun namlulu silah kullandılar

Yeniakit Publisher
2024-02-10 19:24:00 -

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen alçak saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırgan uzun namlulu silah kullandı.

Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda E.G.D. adlı kadın yaralandı.

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına tıkıldı. Saldırganlar uzun namlulu silahla kalabalığa rastgele ateş açtı.

Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı
Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

Gündem

Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk görüntüler geldi! Ak Parti programına saldırı
İlk görüntüler geldi! Ak Parti programına saldırı

Gündem

İlk görüntüler geldi! Ak Parti programına saldırı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23