AK Parti Pamukkale belediye başkan adayı 2019

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adaylarının 6 Ocak Pazar günü Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından açıklanacağını son dakika olarak duyurmuştu. Peki AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Denizli Pamukkale belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Pakukkale belediye başkan adayı 2019 son dakika açıklandı mı?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Aralık Cumartesi günü AK Parti İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan 1 Ocak Salı günü ise AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti iki büyükşehirde 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. Başkan Erdoğan partisinin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakını yaparak 2019 yerel seçimlerine girecek. AK Parti ile MHP arasında ittifak kapsamında bir çok ilde aday göstermede birbiri ardına jestler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkan adaylarına ilişkin 75 il belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı.

AK Parti Denizli Pamukkale belediye başkan adayı açıklandı mı?

AK Parti İBB adayı Banili Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu. Nihat Zeybekçi'nin AK Parti İzmir adayı olmasından sonra AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Denili ilçe belediye başkan adaylarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş son dakika olarak açıklıyor. AK Parti’nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan olmuştu. AK Parti Denizli Pamukkale belediye başkan adayı kim oldu. AK Parti Pamukkale belediye başkan adayı açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

Pakukkale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

MHP % 31

CHP % 24

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi