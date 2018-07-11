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AK Parti MKYK’sı 18 Ağustos’ta yenilenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeni Akit’e değerlendirmelerde bulundu.Çalık, AK Parti’nin 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan 6. Olağan Büyük Kongresinde MKYK’da hücre yenilenmesine gidileceğini söyledi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:07
AK Parti MKYK’sı 18 Ağustos’ta yenilenecek

SEZAİ ERHAN/MALATYA

AK Parti’nin olağan kongre sürecine girdiğini ve bu sürecin AK Parti açısından çok büyük önem taşıdığını belirten Çalık, “18 Ağustos Cumartesi günü büyük kongremizi yapacağız. Büyük kongremizin son yapılma tarihi eylül ayıdır. Biz hiç son yapılma tarihinde yapmadık. Hep bir ya da iki ay önce kongrelerimizi yaptık. Dolayısıyla bu bir erkene alıştan ziyade seçimden sonra rutin kongrenin yapılacağı tarihtir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte girilen milletvekili seçiminde parti oylarında düşüş yaşadıkları illeri mercek altına aldıklarını belirten Çalık, “Hem yerelde illerimizde hem Türkiye’de nerede ne kadar oy aldık hepsini çok net tespit ettik. Milletimiz 24 Haziran’da tüm siyasi partilere mesajlarını vermiştir. Milletimizin bize verdiği karnede kırık olan notlarımızla ilgili gerekenleri inşallah yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:07
  1. AK Parti
  2. Öznur Çalık
  3. MKYK

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