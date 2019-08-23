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AK Parti MKYK toplandı

23 Ağustos 2019 Cuma 15:13
AK Parti MKYK toplandı

ANKARA (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.10'da başlayan MKYK toplantısı basına kapalı yapılıyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:13
  1. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
  2. AK Parti MKYK Toplantısı
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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