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Ak Parti Milletvekili Refik Özen: “CHP’nin adayı HDP desteklidir”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CHP’nin adayının HDP destekli olduğunu söyledi.

26 Mart 2019 Salı 09:16
Ak Parti Milletvekili Refik Özen: “CHP’nin adayı HDP desteklidir”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CHP’nin adayının HDP destekli olduğunu söyledi.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnafa ziyaretlerde bulundu. Esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Özen, Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ve Cumhur İttifakı AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’a destek istedi. Seçim çalışmalarında son haftaya girdiklerini ve esnaf ile birlikte olmaya devam ettiklerini ifade eden Özen, bu çalımları 31 Mart gecesine kadar sandık müşahitleriyle netice alıncaya kadar gevşemeden, dur durak bilmeden devam edeceklerini vurguladı.



“CHP’nin adayı HDP desteklidir”


Geçen haftaki HDP’nin nevruz kutlamalarına değinen Özen, “Bursa’da geçen hafta nevruz kutlamaları sırasında HDP İl Başkanının yaptığı bir açıklama oldu. 31 Mart bir yerel seçim, ama bu işin beka ile alakalı olan meselesinde terör ile arasına mesafe koymayanlar, Türk bayrağını kongre ve toplantılarında asmayanlar, İstiklal Marşı’nı okumayanlar ve hala Kandil’den talimat almaya devam eden bir yapıyla yol arkadaşlığı yapanlar var. Bursa’da bunun örneği. Türkiye’de bir çok ilde olduğu gibi Bursa’da da aşikar olan bu desteği geçen haftaki nevruz kutlamalarında HDP İl Başkanı itiraf etti. Batıda Cumhur İttifakı’na kaybettirme noktasında muhalefet noktasında en güçlü adaya destek vereceklerini ifade etti. Bizimde çalışmalarımızda vatandaşlarımıza söylediğimiz bu gerçeği onlarda tekrarlamış oldular. Bugün CHP’nin adayı HDP desteklidir. Bizim ülkemizin bütünlüğü, mukaddes saydığımız değerlerle alakalı ortak bir dil geliştirelim ısrarımıza muhalefet bu noktada kendi arasına mesafe koyamamıştır” dedi.



“Vatandaşlarımız, 31 Mart gecesi Bursa’da olduğu gibi Türkiye’nin genelinde bu kardeşlik hukukumuza silah çekenlerle yol arkadaşlığı yapanlara en iyi dersi verecektir”


Muhalefeti eleştiren Özen, “Bizim, bu noktada bu bayrağın gölgesi altında kardeşlik hukukumuzu yüzlerce yıldır devam ettirdiğimiz bir toplumda bizim, bu değerlerimize saldıranlar ile kardeş olamayacağımızı ısrarla vurguluyoruz. Muhalefetinde keşke böyle bir söylemi geliştirebilmesini ümit ediyorduk. Maalesef onlarla bu ülkenin değerlerine silah çeken, kurşun sıkan, evlatlarını şehit eden yapılarla yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyorlar. Vatandaşlarımız, 31 Mart gecesi Bursa’da olduğu gibi Türkiye’nin genelinde bu kardeşlik hukukumuza silah çekenlerle yol arkadaşlığı yapanlara en iyi dersi verecektir. Bursa halkı yaptığımız ziyaretlerde bu hassasiyeti çok iyi taşıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:16
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