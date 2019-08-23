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AK Parti Milletvekili Kiler, muhtarlarla buluştu

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Adilcevaz ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:07
AK Parti Milletvekili Kiler, muhtarlarla buluştu

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Adilcevaz ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.


İlçede bulunan Su Kayağı Tesislerinde yapılan toplantıya; AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Adilcevaz Belediye Başkan Vekili İrfan Halidi, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Adilcevaz İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, Adilcevaz Belediyesi meclis üyeleri, partililer, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Adilcevaz İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, ilçe merkezinde ve köylerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Milletvekili Kiler’den ilçeye yapılacak olan çalışmalar konusunda destek istedi.


AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, köylülerin ve mahallelilerin sorunlarını öğrenip çözmek amacıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Köylerdeki içme suyu ve yol sorunu gibi köylülerin önde gelen sorunlarını çözmede büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Kiler, ilçeye yapılması planlanan projelerin yanı sıra köylü vatandaşların sıkıntılarını gidermek için canla başla çalıştıklarını kaydetti. Kiler, 2019 yılının ekonomik olarak sıkıntılı geçtiğini ifade ederek, “AK Parti il ve ilçe teşkilatımızla birlikte Adilcevaz ilçemizin ve köylerimizin sorunlarını görüşmek için mahalle ve köy muhtarlarımızla bir araya geldik. AK Parti hükümetinin 17 yılda ülkemize, ilimize ve ilçemize çok hizmetleri oldu. Fakat yapılan bu hizmetlere rağmen yine de eksikliklerimiz var. Bildiğiniz gibi ülkemiz son zamanlarda zor süreçlerden geçiyor. İçeriden ve dışarıdan ülkemize ekonomik saldırılar yapılmakta ve bundan dolayı 2019 yılında ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçirmekteyiz. Allah nasip ederse 2023 yılına kadar sizlerin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Biz Adilcevaz’a verdiğimiz her sözün arkasındayız. Özellikle Belediye Başkanımız Necati Beye desteklerimizi artırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah verdiğimiz sözleri gecikmeli olsa da tek tek yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.


Program sonunda mahalle ve köy muhtarları söz alarak yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:07
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