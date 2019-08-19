AK Parti Milletvekili Aydemir’in acı günü AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in babası Hüseyin Aydemir (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in babası Hüseyin Aydemir (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in babası Hüseyin Aydemir vefat etti. Aydemir’in cenazesinin yarın (Salı) öğle namazını müteakip Akhisar Hilaliye Camisi’nden kaldırılacağı öğrenildi.

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